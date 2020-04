Volle Mülltonnen in Corona-Krise : Großer Ansturm auf Recyclinghöfe in NRW

Ein Mann kippt Abfall in eine Mülltonne (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf In der Corona-Krise verbringen fast alle Menschen mehr Zeit zu Hause - und produzieren etwa durch Kochen und Online-Bestellungen mehr Müll. Vor den Recyclinghöfen in NRW müssen Kunden unterdessen bis zu zwei Stunden warten.

Volle Mülltonnen, leere Pakete vor dem Papiercontainer, lange Warteschlangen vor dem Bauhof: Die Corona-Krise hat sichtbare Auswirkungen auf die Entsorgungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen. „Da viele Menschen derzeit in Kurzarbeit sind, haben sie mehr Zeit für ihren Haushalt“, sagt Bernfried Ahle, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) in NRW. „Was an Gartenarbeit sonst auf sechs Wochen verteilt wird, wird nun in eineinhalb erledigt.“

Diese Situation verursacht in manchen Städten stundenlange Wartezeiten vor Recyclinghöfen. In Düsseldorf hat die Awista die Höfe in den Stadtteilen Garath und Lohausen bereits Mitte März geschlossen. Hochbetrieb herrscht deshalb am einzig geöffneten Bauhof in Flingern: Kunden müssten dort bis zu zwei Stunden warten, heißt es auf der Internetseite. Angenommen werden nur Anlieferungen von Düsseldorfern, bei Fahrzeugen ohne Düsseldorfer Kennzeichen werde nach dem Ausweis gefragt. Nur eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen wird auf den Hof gelassen. Erst wenn alle ihre Abfälle entsorgt haben, dürfen die nächsten Autos auf das Gelände. Dadurch soll Gedränge verhindert und der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten werden.

In Wuppertal hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) seit dem 20. März sogar alle fünf Recyclinghöfe geschlossen. Die AWG begründet diesen Schritt mit dem gestiegenen Andrang: „Unsere Maßnahmen haben das Ziel, die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken und damit alle Bürger und natürlich auch unsere Belegschaft vor einer Ansteckung zu schützen“, erklärt Geschäftsführer Martin Bickenbach. Die Müllabfuhr fahre aber weiterhin.

Die Entsorgung Dortmund GmbH appelliert auf ihrer Facebook-Seite: „Bitte bleibt zuhause und nutzt nur in dringenden Fällen unsere Recyclinghöfe. Es kommt sogar schon zu massiven Rückstaus an den Höfen.“ Notfälle seien bevorstehende Umzüge, bereits begonnene Renovierungsarbeiten sowie Neulieferungen von Möbeln.

Durch Homeoffice und Kontaktverbot werde im privaten Bereich mehr konsumiert, wodurch das Müllaufkommen steige, sagt Bernfried Ahle vom BDE. Die Menge des gewerblichen Abfalls sei hingegen tendenziell rückläufig. Die städtische Müllabfuhr arbeite jedoch wie gewohnt. „Die Entsorgungssicherheit ist gegeben.“

Nach Angaben des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), der bundesweit mehr als 400 Entsorgungsunternehmen vertritt, wird zuerst der medizinische Abfall entsorgt. Darunter fallen etwa Abfälle aus Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen. Anschließend werden der Bioabfall und Restmüll, dann Wertstoffe, Leichtverpackungen und Papier und schließlich Sperrmüll entsorgt.

Weil momentan aber viele Menschen ihre Garagen und Keller entrümpelten, sei der Bedarf an Sperrmüll bundesweit gestiegen, sagt Ahle. Bürger sollten ein paar Wochen Geduld haben, bis die Recyclinghöfe wieder regulär geöffnet seien, appelliert er. Entsorgung Dortmund wird dabei deutlicher: „Bitte lasst den Grünschnitt grad einfach mal im Garten liegen, die Brocken im Keller können jetzt auch weiter da liegen bleiben. Es ist jetzt nicht die richtige Zeit zum Ausmisten!“

In manchen Städten in NRW fährt die Müllabfuhr in der Corona-Krise früher als sonst, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren - unter anderem in Viersen und Düsseldorf. Bürger werden dort gebeten, ihre Tonnen bereits am Vorabend an die Straße zu stellen.

Mit diesen Tipps des VKU können Verbraucher den Entsorgern helfen: