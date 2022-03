Vortrag in der Stadtbibliothek Neuss : Altbier-Forscher zeigt Marketing-Manipulationen

Neuss Helmut Quack forscht, wie der Kopf auf die Sinne wirkt. Zu welchen überraschenden Ergebnissen der Wirtschaftsprofessor dabei gekommen ist.

Zuerst war es das Bier, das fassungslos machte: Als Helmut Quack vor einigen Jahren sein Experiment zum Unterschied von „Alt“ und „Kölsch“ veröffentlichte, löste er eine große mediale Welle aus. „Es ist selten, dass man mit wissenschaftlichen Arbeiten so viele Reaktionen bekommt“, erzählt der Neusser im Rückblick. Doch seine Entdeckung überraschte: Als der Wirtschaftsprofessor der Hochschule Düsseldorf (HSD) eingefleischte Kölner und Düsseldorf die Sorten Früh-Kölsch und Schlüssel-Alt mit verbundenen Augen probieren ließ, konnte keine Gruppe einen Unterschied schmecken. Und das ist nicht die einzige unglaubliche Erkenntnis, die der Wissenschaftler in seinen unzähligen Studien gemacht hat: Die dienten ursprünglich dazu, seinen Studierenden einen Zugang zu empirischen Untersuchungen zu bieten. Als Quack jedoch merkte, auf wie viel Interesse seine Experimente stießen, entschloss er sich, ein Buch daraus zu machen: Unter dem Titel „Der Kopf manipuliert die Sinne“ hat der Neusser 76 seiner Experimente und die daraus gewonnen psychologischen Erkenntnisse zusammengefasst. Das wird er nun am Donnerstag, 31, März, 18 Uhr, in der Stadtbibliothek vorstellen. (Teilnahme sechs Euro, um Anmedung in der Bibliothek wird gebeten.)