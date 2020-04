Pandemie : Drei weitere Corona-Infizierte in Düsseldorfer Einrichtungen

Düsseldorf Am Mittwoch hatte die Düsseldorfer Diakonie für das Dorothee-Sölle-Altenheim in Oberkassel fünf Corona-Fälle bestätigt. Inzwischen sind drei weitere Fälle in Einrichtungen für Senioren beziehungsweise Behinderte hinzugekommen. Von den drei Betroffenen musste keiner ins Krankenhaus.

In Düsseldorf gibt es in drei weiteren Einrichtungen, die ältere beziehungsweise behinderte Menschen betreuen, jeweils einen bestätigten Coronafall. Das bestätigte Sozialamtsleiter Roland Buschhausen, dessen Amt die Heimaufsicht koordiniert. Keiner der positiv Getesteten sei bislang in eine Klinik eingeliefert worden. Wie berichtet hatten sich im Dorothee-Sölle-Altenheim der Diakonie fünf Bewohner mit dem Virus infiziert, zwei konnten im Heim bleiben, drei wurden in die Schön Klinik eingewiesen. Die Abstriche dieser Betroffenen liegen bereits einige Tage zurück. „Wir haben keine zusätzlichen Fälle“, sagte Diakoniesprecher Christoph Wand am Donnerstag. Betroffen sei bislang nur das Pflegeheim, nicht der benachbarte „Wohnpark Oberkassel“ der Diakonie.