Landgericht Düsseldorf : Sieben Jahre Haft nach Angriffen auf junge Mädchen gefordert

Düsseldorf Der mutmaßliche Kinderfänger von Düsseldorf soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für sieben Jahre hinter Gitter und anschließend in Sicherungsverwahrung. Das beantragte die Staatsanwältin am Donnerstag.

Vor Gericht muss sich der 26-Jährige wegen einer Serie von sexuell motivierten Angriffen auf kleine Mädchen verantworten. Angeklagt ist er wegen sexuellen Missbrauchs und versuchten Missbrauchs von Kindern. Im vergangenen Jahr soll er in Düsseldorf in vier Fällen neun- bis elfjährige Mädchen attackiert haben. Das Urteil soll noch an diesem Donnerstag verkündet werden.