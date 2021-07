Viele Fahrer betrunken unterwegs : Düsseldorf prüft Nachtfahrverbot für E-Scooter

E-Scooter werden abends in Düsseldorf am Rheinufer genutzt (Archivbild). Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Vor allem betrunkene Fahrer verstoßen oft gegen die Regeln. Nach Köln prüft deshalb nun auch Düsseldorf ein Nachtfahrverbot für E-Scooter.

„Insbesondere in den Nachtstunden werden Verstöße registriert, denen wir aktuell mit einem erhöhten Kontrollaufwand begegnen“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Freitag. Die meisten Verstöße gibt es nach Angaben der Stadt in den Nachtstunden, besonders durch alkoholisierte Nutzer. „Nachtfahrverbote treffen dabei vornehmlich nicht die Nutzerinnen und Nutzer, die den E-Scooter auf der Wegekette zur Arbeitsstätte oder zu anderen Zielen einsetzen“, sagte Keller. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.