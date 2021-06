„Danke, Jogi“ und „bleierne Jahre“ : So reagiert das Netz auf das deutsche EM-Aus

London Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Europameisterschaft an England gescheitert. Damit endet auch die Ära von Joachim Löw als Bundestrainer. Das Netz reagierte mit gemischten Gefühlen.

„Und trotzdem: Danke, Jogi. War fußballerisch schon keine so schlechte Zeit“, schrieb ein Nutzer am Dienstag zur 0:2-Niederlage der deutschen Nationalelf im Achtelfinalspiel in London gegen England. „Vielen Dank für Ihren Anteil an dem schönsten Moment, den ich in meinem Leben als Fußballfan bisher erleben durfte“, schrieb ein anderer zu einem Foto von Löw mit dem Weltmeisterpokal im Jahr 2014.