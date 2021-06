Nach Kritik in Köln : Anbieter wollen E-Scooter aus dem Rhein in Düsseldorf bergen

Anbieter wollen E-Scooter aus dem Rhein in Düsseldorf bergen

Nach Kritik in Köln

Zwei E-Scooter, die aus dem Main in Frankfurt geborgen wurden. Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf Eine Unterwasserdrohne soll im Rhein bei Düsseldorf versenkte Fahrzeuge heben. Die Geräte werden offenbar auch in andere Gewässer geworfen. Die Anbieter stehen politisch nicht nur deshalb unter wachsendem Druck.

Die Anbieter von E-Scootern auf Leihbasis haben angekündigt, die im Düsseldorfer Abschnitt des Rheins versenkten Fahrzeuge auf ihre Kosten zu bergen. Sie reagieren damit auf massive Kritik nach einem Bericht des WDR, dem zufolge sich mehr als 500 E-Scooter im Kölner Rheinabschnitt befinden. In Köln soll eine erste Bergung bereits in der kommenden Woche starten. Dies kündigt der branchenzusammenschluss Plattform Shared Mobility an. Andere Städte sollen folgen, darunter explizit auch Düsseldorf. Einen Termin nannte die Plattform auf Nachfrage unserer Redaktion allerdings noch nicht.