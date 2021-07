E-Leihroller im Rhein : Bezirksregierung prüft mögliche Umweltschäden

Köln/Leverkusen Die Bezirksregierung kündigt eine Prüfung von möglichen Gewässerschäden durch ausgelaufene Akkus an. Leverkusen will Satzung für E-Rollerverleih erlassen.

Die Frage, ob im Rhein versenkte E-Leihroller zu einer Gefahr für das Gewässer durch mögliche Umweltbelastungen werden kann, hat die Bezirksregierung Köln auf den Plan gerufen. Sie überprüft nun, ob eine solche Gefahr etwa durch beschädigte Akkus bestehen könnte. Das meldet die Behörde am Montag, nachdem sie nach eigenen Angaben am 16. Juni von der Stadt Köln über den Vorgang informiert worden war. „Sollte diese Gefahr vorliegen, wird die Bezirksregierung Köln eine Bergung anordnen, die von den Verantwortlichen zu übernehmen und durchzuführen ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bislang lägen jedoch „keine Erkenntnisse über Auffälligkeiten aus der Regelüberwachung für den Rhein vor.“

Laut Bezirksregierung ist geplant, die Gewässer-Untersuchung zunächst an der Hohenzollernbrücke, der Deutzer Brücke und am Schokoladenmuseum vorzunehmen. Weitere Untersuchungen an anderen Brücken der Domstadt und an den Promenaden von Köln und Bonn sind aus behördlicher Sicht erforderlich und werden noch mit dem Verband der E-Scooter abgestimmt.