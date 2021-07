Düsseldorf-Stadtmitte : Drei Frauen nach Einbruchversuch festgenommen

Düsseldorf Drei aus dem Ruhrgebiet angereiste Einbrecherinnen konnten in Düsseldorf festgenommen werden. Sie hatten versucht, eine Tür aufzubrechen. Die Frauen sind bereits polizeibekannt.

Drei Frauen, 21, 24 und 29 Jahre alt, haben am Donnerstag versucht, in Stadtmitte einen Einbruch zu verüben. Weil sie dabei observiert wurden, konnten sie direkt festgenommen werden.

Die drei tatverdächtigen Frauen fielen am Donnerstagnachmittag Zivilfahndern der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof auf. Sie waren offensichtlich aus dem Ruhrgebiet angereist. Die Fahnder hefteten sich an die Fersen des Trios und konnten beobachten, wie die Frauen in einem Haus an der Ackerstraße verschwanden.