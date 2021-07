Düsseldorf will klimaneutral werden : Mobilstationen im Süden kommen später

So wie hier auf dem Entwurf aus Mönchengladbach könnten Mobilitätsstationen aussehen. Foto: Stadt Mönchengladbach

Düsseldorf Für den Stadtbezirk 9 ist der Bau von zunächst rund acht Mobilitätstationen bis 2030 geplant. Die SPD hat jetzt schon zwei Standorte in Wersten vorgeschlagen. Der Ausbau beginnt in der Stadtmitte.

Von Andrea Röhrig

Der Düsseldorfer Süden wird erst in einem zweiten Ausbauschritt so genannte Mobilstationen bekommen. Mobilstationen sind laut Definition „Zukunftsorte der geteilten Mobilität“, die möglichst umweltfreundlich ausfallen sollen. Es geht darum, einen Raum für die diversen verfügbaren Angebote geteilter Mobilität bereitzustellen, damit diese in geordneter und konzentrierter Form zentral platziert werden können.

Das reicht von Bus- und Bahn-Haltestellen über E-Bikes-Leihstationen, Ladestationen für Elektroautos bis hin zu Fahrrad-Garagen oder -Werkstätten. Dies soll den Umstieg zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln erleichtern und somit für einen signifikanten Rückgang der Nutzung privater Fahrzeuge und entsprechend zu einer Reduktion der verkehrsbedingten Emissionen führen. Da die Stadt bis 2035 klimaneutral sein will, hat sie sich auch der CO 2 -Reduzierung hohe Ziele gesetzt, die im Klimaschutzkonzept festgehalten sind. Doch bislang sind solche Mobilstationen vorrangig in der Stadtmitte geplant.

.Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung 9 sieht jedoch zwei Stellen in Wersten als prädestiniert für solche Mobilstationen an: am Werstener Kreuz und an der Kreuzung Kölner Landstraße/Werstener Feld. So weit ist die Verwaltung aber noch gar nicht. Das von der Verwaltung und der Connected Mobility Düsseldorf GmbH (CMD) erarbeitete Konzept zur Entwicklung eines stadtweiten Netzes von Mobilitätstationen sollte im Ordnungs- und Verkehrsausschuss am 11. Juni beschlossen werden. Der Tagesordnungspunkt wurde jedoch vertagt und wird nun erst nach der Sommerpause beraten.

Die Strategie zur Entwicklung von Mobilität-Stationen sieht laut Fachamt keine konkrete Verortung von Mobilitätstationen vor, sondern trifft Aussagen zu räumlichen Schwerpunkten beim Ausbau auf Ebene der Bezirksvertretungen, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung auf die konkreten Anfragen der SPD zu den beiden vorgeschlagenen Standorten in Wersten. Bis 2030 sollen in der Landeshauptstadt 100 Mobilitätstationen in Düsseldorf „definiert werden“. Dabei sollen rund 60 Prozent in den Stadtbezirken 1, 2 und 3 entstehen, die übrigen 40 Prozent in den umliegenden Quartieren.