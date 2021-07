Gefahr für die Umwelt : Seit 2020 etwa 400 E-Scooter in Kölner Weihern und Bächen gefunden

Zwei dreckige E-Scooter lehnen an einer Mauer, nachdem sie am Morgen aus dem Main geborgen worden waren. (Archivfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

Köln Die elektrischen Roller werden in Köln zu Hunderten in Bäche und Weiher geworfen. Die Bergung durch Mitarbeiter der Stadt kostet jährlich 10.000 Euro. Geschätzt 500 weitere E-Scooter warten im Rhein darauf, geborgen zu werden.

In den städtischen Gewässern in Köln haben die Stadtentwässerungsbetriebe seit Anfang 2020 etwa 400 E-Scooter gefunden. Allein im vergangenen Jahr seien rund 250 E-Scooter aus Weihern und 20 E-Scooter aus Bächen in der Stadt gezogen worden, sagte Birgit Konopatzki, Sprecherin der Stadtentwässerungsbetriebe Köln. Seit Anfang des Jahres seien in den Weihern 120 und in den Bächen 10 E-Scooter gefunden worden. Zuvor hatte der WDR berichtet.