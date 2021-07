Gastronomie in Düsseldorf : Streit um Gastro-Terrassen eskaliert

Düsseldorf Die Stadt untersagt den Betrieb von Gastro-Terrassen an der Schwerinstraße nach 22 Uhr. Wie sich jetzt Wirtin Bea Kallen dagegen wehrt, was das für andere Gastronomen heißt und welche politischen Forderungen es jetzt gibt.

Von Alexander Esch

Mit wiederholten Kontrollen haben Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Laufe der Woche sichergestellt, dass die Gastronomen an der Schwerinstraße ihre Terrassen wie zuvor angeordnet tatsächlich um 22 Uhr schließen. Das will sich Wirtin Bea Kallen nicht länger gefallen lassen. Die Betreiberin des Café à Gogo wehrt sie sich jetzt mit rechtlichen Schritten.

Welche das genau sein werden, steht noch nicht ganz fest. Ihr Anwalt Tobias Strömer sagt, dass er wahrscheinlich eine „Einstweilige Anordnung“ beim Verwaltungsgericht beantragen werde, wonach die Stadt die Terrassen bis zu einer endgültigen Gerichtsentscheidung nicht mehr schließen dürfte. Strömer argumentiert mit dem Immissionsschutzgesetz des Landes. Von Verboten zum Schutz der Nachtruhe ist der Betrieb von Gastro-Terrassen dort ausdrücklich bis 24 Uhr ausgenommen. Allerdings kann die Gemeinde den Beginn der Nachtruhe auf 22 Uhr vorverlegen, wenn dies vor allem in einem Wohngebiet „zum Schutz der Nachbarschaft geboten ist“, wie es im Gesetz heißt.

Info Was im Gesetz zu Gastro-Terrassen steht Lärmschutz Im Immissionsschutzgesetz heißt es: Von 22 bis 6 Uhr sind Betätigungen verboten, welche die Nachtruhe zu stören geeignet sind. Das Verbot gilt nicht für die Außengastronomie zwischen 22 und 24 Uhr. Die Gemeinde soll den Beginn der Nachtruhe außerhalb von Kerngebieten, Gewerbegebieten, Sondergebieten für Freizeitparks (...) bis auf 22 Uhr vorverlegen, wenn dies zum Schutz der Nachbarschaft geboten ist.

Doch wie soll das beurteilt werden? Das Land macht in einer Broschüre zum Thema „Lärmschutz in Gaststätten und Biergärten“ klare Vorgaben. „Die Beurteilung der Außengastronomie bis 24 Uhr erfolgt nach den Lärmrichtwerten für die Tagzeit.“ Und die würden bei einem Allgemeinen Wohngebiet bei 55 Dezibel liegen. Anwalt Strömer ist sich sicher: „Dieser Grenzwert wird an der Schwerinstraße nicht überschritten.“

Um sicher zu gehen, müsste die Stadt laut Strömer den Lärm vor Ort messen. Tatsächlich heißt es in der Broschüre das Landes: „Die Behörde wird die Einhaltung der Lärmrichtwerte prüfen.“ Auch Isa Fiedler vom Gaststättenverband sagt deshalb, dass sie von der Stadt die Messung des Lärms vor Ort erwarte.

Die Stadt konnte unsere am Freitagmittag an sie gerichteten Fragen nicht am gleichen Tag beantworten und kündigte das für Montag an. Am Sonntag hatte sie ihr Vorgehen damit begründet, dass keine Ausnahmeregelung für die Terrassensperrzeit um 22 Uhr vorliegen würde. Tatsächlich sieht die Konzession von Bea Kallen nur eine Öffnung des Freiluftbereichs bis 22 Uhr vor. Laut Strömer gilt das aber für viele alte Konzessionen, die vor Einführung des Landesimmissionsschutzgesetzes erteilt wurden. Die Stadt sagte zudem: „Schließungen können ebenfalls durch eingegangene und geprüfte Lärmbeschwerden erfolgen.“ Und die soll es laut Kallen auch gegeben haben, wie ihr die Kontrolleure vor Ort bestätigt hätten. Aus Sicht ihres Anwalts reichen diese Beschwerden allerdings nicht aus, da objektive Kriterien herangezogen werden müssten. Zudem sei unklar, warum die Stadt ausgerechnet jetzt so „drakonisch“ eingreift und seit Ausstellung der Konzession im Jahr 2004 nicht.

Kallen versteht zudem nicht, warum der Betrieb an der angrenzenden Nordstraße bis 24 Uhr weiterlaufen darf. Ein Grund dürfte sein, dass die Nordstraße laut städtischem Flächennutzungsplan in einem Mischgebiet liegt und die Schwerinstraße in einem Wohngebiet, was laut Gesetz tatsächlich einen Unterschied machen kann, allerdings auch nicht machen muss. Hinzu kommt laut Kallen, dass sich die beiden Straßen mit vielen Geschäften und Gastronomien in ihrer Struktur nicht wesentlich unterscheiden würden.

Die wirtschaftlichen Schäden seien jedenfalls enorm. „Ich bin in meiner Existenz bedroht“, sagt Kallen. Sie habe jetzt mehrfach um 22 Uhr eine vollbesetzte Terrasse auflösen müssen. „Die meisten Gäste gehen dann. Das nächste Mal kommen sie vielleicht gar nicht wieder.“

Das fürchtet auch ihr Nachbar Vincenzo Devona vom Restaurant Devona, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Er betont, wie wichtig seine große Terrasse im Verhältnis zu seinem kleinen Innenraum für die Umsätze sei. „Ich habe kein Verständnis dafür.“ Zumal es in einem Restaurant leiser als in einer Kneipe zugehe. „Ich bin seit 15 Jahren hier, nie gab es ein Problem. Ich verstehe das nicht.“

Kritik an der Stadt kommt auch aus der Politik. Annika Maus, Vorsitzende der SPD Düsseldorf, fragt: „Wieso hat der Oberbürgermeister keinen Kompromiss gesucht, sondern die Terrassen dicht machen lassen?“ Sie fordert nun „die Ausweitung des Terrassenbetriebs bis 24 Uhr im Corona-Sommer 2021 als Gastro-Soforthilfe“.