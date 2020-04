Karneval 2021 in Düsseldorf : Neues Motto für die Karnevalssession steht fest

Karneval 2021 in Düsseldorf

Narren im Rosenmontagszug in Düsseldorf. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf 408 Vorschläge sind beim Comitee Düsseldorfer Carneval eingegangen. Der Vorstand wählte per Video-Konferenz am Mittwochabend daraus das neue Motto aus. Es ist „lebensbejahend und optimistisch“.

Besser hätte das Motto für die neue Karnevalssession kaum gewählt werden können: Mit „Wir feiern das Leben“ wollen die Düsseldorfer Jecken die kommende Karnevalszeit begehen. Es ist optimistisch, lebensbejahend und macht Mut, findet Michael Laumen, Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) – all das, was die Menschen in diesen Tagen gut gebrauchen können.