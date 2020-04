Großes Engagement für die Armen : Im Geiste von Mutter Ey

Düsseldorf Am Andreas Quartier trifft Reich auf Arm. Hausherr Uwe Schmitz startet mit der Düsseldorfer Tafel eine Hilfsaktion.

Hier fand am Mittwochmittag eine dringend notwendige Aktion statt: In Kooperation mit der Düsseldorfer Tafel, deren acht Ausgabestellen durch die Corona-Krise geschlossen sind, ließ Schmitz von seinem Team Tüten ausgeben für die Menschen in Not. „Das alles ist im Sinne von Mutter Ey“, sagte Schmitz. „Es ist wichtig, dass wir in dieser schweren Zeit auch für die bedürftigen Menschen da sind.“ Brot vom Traditionsbäcker Josef Hinkel war in dieser großen Tüte, Klopapier, Süßigkeiten, haltbare Milch, vakuumierte Gerichte von den Andreas-Quartier-Köchen, Mehl und Nudeln.

Die Hilfsaktion am AQ könnte ein weiteres Mal aufgelegt werden, wie sie sagt. Aber auch andere Ideen funktionieren wohl gut. Beispielsweise verteilte Fischers Team schon 1000 Einkaufsgutscheine im Wert zwischen 20 und 25 Euro – Spendengeldern und der Bürgerstiftung sei Dank. Mit dem Stichtag 19. April, von dem auch Fischer hofft, dass die Tafeln wieder öffnen können, könnte sie mit den Gutscheinen bei insgesamt 2000 liegen. Die Kooperation mit AQ-Chef Uwe Schmitz, der seit einer Woche auch Mittagessen für die Obdachlosen in der Tagesstätte Shelter in der Liefergasse kochen lässt, jedenfalls läuft. Seit Dienstag dieser Woche stellt er auch bis zu 80 Mittagessen für Kinder bereit, weil aktuell auch deren Verpflegung über die Kindertafel wegfällt. Groß ist die Angst in der Bevölkerung und die Verunsicherung, wie Tafel-Chefin Fischer und Sozialarbeiterin Weigler einhellig berichten. „Wir verweisen immer wieder auf entsprechende Hotlines wie etwa für die besonders gefährdeten älteren Herrschaften etwa auf die Zentren Plus, die sie anrufen sollten“, so Weigler. Großes Engagement zeigt in diesen Tagen auch die Obdachloseninitiative Fiftyfifty. Mit dem Kulturzentrum Zakk organisiert sie eine Lebensmittelausgabe für obdachlose und arme Menschen, die ab sofort dienstags bis freitags von 13 bis 15 Uhr im Haus Fichtenstraße 40 geöffnet hat.