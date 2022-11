Karneval in Wermelskirchen : In Pohlhausen rufen sie wieder „Alaaf“

Pohlhausen Mit echten Größen aus dem Kölner Karneval feierte TuRa Pohlhausen seinen Karnevalstischen Frühschoppen. Das Publikum ging begeistert mit.

Dieter Jacobs greift zu seiner kleinen Gitarre: „Wir freuen uns, uns hier zu sehen, denn Pohlhausen ist wunderschön“, singt er und das Publikum ist hingerissen. Jubel, Applaus und Begeisterung. Jacobs hat den Karneval im Blut und gibt dem Frühschoppen am Sonntagmorgen im Vereinsheim bei TuRa Pohlhausen einen würdigen Rahmen. Ohnehin ist das Publikum eine Woche vor dem 11. November in bester Stimmung. „Es ist so viel schiefgegangen“, erzählt Mitorganisator Dirk Hohlmann am Rande, „die gute Stimmung heute Morgen bestätigt uns aber darin, es trotzdem durchgezogen zu haben.“