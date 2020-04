Gemeinde malt Bilder für Senioren : Frohe Bild-Botschaften für die Osterzeit

Wersten Mit einer Malaktion setzt die Evangelische Kirchengemeinde ein Zeichen. Gottesdienste finden aktuell per Whatsapp statt.

Bis zum Dienstag, 7. April, sollten die Bilder die Gemeinde erreicht haben. Dazu können sie in den Gemeindebüros (Stephanuskirche, Wiesdorfer Straße 13, und an der Klarenbachkirche, Adolf-Klarenbach-Straße 4) eingeworfen, abgegeben oder per Brief an die Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-Süd, Wiesdorfer Straße 13, 40591 Düsseldorf geschickt werden. „Wir möchten so zeigen, dass wir auch in der räumlichen Trennung besonders in den verschiedenen Generationen miteinander verbunden sind und aneinander denken“, erklärt Florian Langfeld die Aktion. Einige Bilder haben ihn schon erreicht. Sie zeigen eine bunte Blumenwiese mit dem Osterhasen oder eine Insel mit Palmen. Neben den analogen Bildbotschaften, die an den Ostertagen mit den schriftlichen Andachten in den Briefkästen landen sollen, geht die Gemeinde auch neue digitale Wege. Der wöchentliche Gottesdienst findet über eine Whatsapp-Gruppe statt. „Das hat den Vorteil, dass man doch als Gemeinde zusammen ist, denn da sind viele Leute drin, die man kennt“, beschreibt Florian Langfeld das Konzept. Rund 80 Abonnenten sind dem „GoDi@home Chat“ schon beigetreten, darunter Konfirmanden, junge Leute, Familien und Senioren. Eine Anmeldung ist über Whatsapp unter der Telefonnummer 0152 05340367 möglich. Der erste Gottesdienst dieser Art fand im Düsseldorfer Süden am 22. März statt. Entwickelt hat diesen Startgottesdienst Pfarrer Kay Faller. Beim digitalen Gottesdienst stehen Phasen des Lesens und Phasen des Austauschs auf dem Programm. „Es gab rund 90 Beiträge der Mitfeierenden und fast 70 Rückmeldungen danach“, zieht Florian Langfeld ein erstes Resümee. Los geht es sonntags um elf Uhr, es läuten dann auch die Glocken beim digitalen Gottesdienst. Musik, die der Kantor Marcus Maczewski einspielt gehört ebenso dazu, wie Psalme, Andacht und Bilder der Kirchen. Die Macher sehen Vorteile in dieser Version. Anders als bei einem gestreamten Gottesdienst sei die Gemeinschaft deutlicher erlebbar und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. In der Whatsapp-Gruppe würde der Gottesdienst auf diese Art miteinander gestaltet. Pfarrer Christian Nell-Wunsch hat den Gottesdienst am 29. März mit den Gruppenmitgliedern der Whatsapp-Gruppe in die Vorbereitung des nächsten GoDi@home mit einbezogen, um die Interaktion schon im Vorhinein zu stärken. Für die nächste Zeit und die Osterfeierlichkeiten plant die Gemeinde weitere digitale Gottesdienste, die nächsten am Sonntag, den 6. April um 11 Uhr mit Pfarrer Hartmut Wölk und am Donnerstag, den 9. April um 19 Uhr mit Pfarrer Kay Faller. Dann stehen das Thema Abendmahl und der 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer auf dem Programm. Den Kreuzweg thematisiert am Karfreitag um 11 Uhr Pfarrer Christian Nell-Wunsch. Am Ostersonntag zelebriert Pfarrer Kay Faller um 11 Uhr den Gottesdienst via Whatsapp. Über einen Mailverteiler wird es am Ostermontag ein Angebot für Kinder geben. Alle Angebote sind auf der Internetseite www.evangelisch-in-duesseldorf-sued.de zu finden.