Kommentar zu Corona-Tests in Düsseldorf : Eine bessere Hotline und mehr Tests müssen sein

Kommentar zu Corona-Tests in Düsseldorf

Düsseldorf Düsseldorf verdoppelt seine Kapazität bei den Corona-Tests. Der Schritt ist überfällig, findet unser Autor.

Die Situation, in der wir leben, ist widersprüchlich. Seit fast einer Woche ist das öffentliche Leben stillgelegt und die meisten Menschen sind zu Hause. Gleichzeitig nimmt die Debatte Fahrt auf, wie unsere Gesellschaft in die Normalität zurückkehren kann. Die wirtschaftlichen Ausfälle sind immens, die Menschen meist noch gelassen, aber der Lagerkoller und damit soziale Probleme sind programmiert.

Ministerpräsident Laschet beruft eine Expertenrunde für den Krisenausstieg ein, aber es ist fraglich, ob dies ein vernünftiges öffentliches Signal ist. Gelockert werden können die neuen Regeln nämlich erst einmal nicht. Die Abflachung der Kurve, die die Zunahme der Infiziertenzahl anzeigt, hat zwar begonnen. Erleichtert kann deswegen aber niemand sein, denn die Zahl der Menschen, die an Covid-19 erkranken, steigt weiterhin ebenso an wie die Zahl der Toten zunimmt. Die Experten des Gesundheitssystems wollen immer noch vor allem eines: dafür sorgen, dass ausreichend Betten für eine intensivmedizinische Betreuung vorhanden sind.

Die Düsseldorfer Krankenhäuser haben hier neue Kapazitäten geschaffen, das ist gut. Nicht so gut ist es bis jetzt mit der städtischen Hotline gelaufen. Viele Bürger fühlten sich nicht gut beraten und hatten den Eindruck, die Menschen am anderen Ende der Leitung hätten in erster Linie die Aufgabe, ihnen den erwünschten Corona-Test auszureden.