Corona in Düsseldorf : Amateurvereine in Existenznot

Düsseldorf Kosten für Platzwarte und ausgefallene Spiele reißen ein Loch in die Kassen.

SG Benrath-Hassels „Mit schweren Herzens“, wie es in einer Info vom Vorstand heißt, sind mit sofortiger Wirkung sämtliche Vereinsaktivitäten ausgesetzt. Die für den 28. März anberaumte Jahreshauptversammlung findet nicht statt, ebenso Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Die Anwesenheit von Mitarbeitern in der Geschäftsstelle werden „auf das unbedingt nötigste Maß“ heruntergefahren. Kontakte sollen telefonisch oder digital erfolgen.

TuS Gerresheim Von „angespannter Sorge“ spricht Geschäftsführer Peter Müller. Fehlende Einnahmen aus dem Clubhaus reißen ein tiefes Loch in die Kasse. Gleichzeitig müssen laufende Kosten wie für das Platzwart-Ehepaar beglichen werden. Müller rechnet mit einem Rückgang von Sponsorengeldern. „Unsere Banden- und Plakatwerbung wird von kleinen und mittelständischen Unternehmen erbracht, die selbst in finanzielle Not geraten“, so Müller. Seine Meinung zur sportlichen Problemlage: „Die Saison muss wiederholt werden.“