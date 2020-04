Ägyptischer Tischtennisprofi : Assar wünscht sich zum Abschied von Borussia einen Titel

Düsseldorf Der ägyptische Nationalspieler verlässt zum Saisonende den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Bevor es soweit ist, möchte er sich noch seinen großen Traum erfüllen.

Noch hofft die Tischtennis-Bundesliga trotz der Absage der „Finals Rhein-Ruhr“, in die auch das Meisterschaftsfinale eingebettet gewesen wäre, die bis 30. Juni laufende Spielzeit mit einer Titel-Entscheidung beenden zu können. Der Deutsche Tischtennis Bund hat zwar seinen Mannschaftsspielbetrieb am Mittwoch eingestellt, aber das betrifft nicht die TTBL, weil sie eine eigenständige, vom DTTB losgelöste Organisationsstruktur besitzt. „Sollte sich die Situation im Laufe des Frühjahrs verbessern und die Möglichkeit der Durchführung einer Sportveranstaltung mit oder ohne Zuschauer aus Sicht der Behörden bestehen, werden die Play-offs und das TTBL-Finale angesetzt“, ließ die Liga verlauten. Ob die Champions-League-Saison, in der die Düsseldorfer das Halbfinale erreicht haben, zu Ende gespielt wird, steht ebenfalls in den Sternen.