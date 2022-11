Karnevalsstartschuss im Erkelenzer Land : Mit Feuereifer starten die Jecken in die Session

Erkelenzer Land In Venrath, Gerderhahn und Rath-Anhoven ist die neue Session 2022/2023 nun eingeläutet. Bei den Proklamationen holten sich die Tollitäten schon etwas von der städtischen Macht.

Wenn „et Trömmelche“ wieder zu hören ist, wenn die Jecken wieder laut Alaaf und Helau rufen, dann ist die Zeit der Narretei da. Der Fastelovend hat nicht nur hierzulande nach und nach das Sagen. Rund um den „Elften im Elften“ geht es los, die ersten Gesellschaften haben am Wochenende eingeladen, um gemeinsam die Proklamation der neuen Regenten zu feiern. So geschehen jedenfalls bei der Karnevalsgesellschaft Gerderhahn, der Karnevalsgesellschaft „Venroder Wenk“ und bei der Karnevalsgesellschaft „Laakebüll“ Rath-Anhoven.

In Venrath war das Prozedere nicht neu, denn kurz nachdem das Dreigestirn – das zweite erst in der Vereinsgeschichte – mit Prinz Hans-Peter III. (Merkens), Bauer Gerd (Königs) und Jungfrau Katharina (Karl-Heinz Mingers) vor einem Jahr schon proklamiert war, musste das Karnevalsgeschehen wieder in die Zwangspause. Das Dreigestirn aber ist geblieben und mit ihm eine Menge Feuereifer, die närrischen Traditionen zu pflegen. „Und wir machen so lange weiter, bis wir endlich Gelegenheit haben, am Rosenmontag auf einem Prinzenwagen zu stehen“, betonte Prinz-Hans Peter.

Ein ähnliches Bild, nur eines in den Farben Grün und Weiß, gab es in der Gerderhahn. Mit Prinz Sebastian I. (Lux) und Prinzessin Lara I. (Mertzbach) sind junge Tollitäten an der Spitze des Karnevals in „Jenhahn“, und doch bestens erprobt, denn die Eltern von Prinz und Prinzessin haben es jeweils vorgemacht, wie es ist, das Zepter in der Hand zu halten. Während Lara schon von Kindesbeinen an getanzt hatte, ist Sebastian der Einheitsführer der Gerderhahner Löscheinheit. Die beiden Gerderhahner, vorgestellt von Präsident Frank Salewski, machten jedenfalls keinen Hehl aus ihrer Freude auf die Session.