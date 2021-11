Konzern aus Düsseldorf : Hauptverwaltung der Metro AG bleibt auf jeden Fall in Flingern

Der Metro-Markt könnte auf dem Großmarktareal an der Ulmenstraße untergebracht werden (vorne links). Foto: IDR

Düsseldorf Die Umzugspläne des Konzerns in Richtung Großmarkt sind noch nicht spruchreif. Vielleicht packen die Mitarbeiter der Metro Deutschland die Koffer.

Was wird aus den Umzugsplänen der Metro von der Schlüterstraße zum Großmarktareal an der Ulmenstraße? In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses stand der Punkt auf der Tagesordnung, wurde dann aber zurückgezogen. Nun bleibt erst einmal offen, was passiert.

Zuvor hatte es in dem Ausschuss bereits zu dem Thema Diskussionen gegeben. Denn der Düsseldorfer Konzern meldete den Wunsch an, auf dem Areal der heutigen Blumengroßmarkthalle an der Ulmenstraße ein 22 Meter hohes Marktgebäude mit 14.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche errichten. Zusätzlich wollte das Unternehmen Baurecht für ein Bürogebäude mit 12.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche für bis zu 750 Mitarbeitende.

Das sorgte für Erstaunen und Nachfragen, denn die Politiker waren davon ausgegangen, dass die Metro mit ihrer Zentrale in Flingern bleibt und nur den Cash & Carry-Markt umsiedelt. Auf dem frei werdenden Gelände in Flingern sollen Wohnungen und Angebote für die Nahversorgung und Kleingewerbe entstehen. Der Entwurf mit vielen begrünten Häusern, auch Hochhäusern, ist besonders gelungen und kommt allseits gut an. Dem Vernehmen nach auch bei der Metro. Viele Mitarbeiter würden, wie von Insidern zu hören ist, gerne weiter an Schlüter- und Metrostraße arbeiten.