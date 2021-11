Kriminalität in Düsseldorf : Stadtentwässerungsbetrieb warnt vor Betrügern

Kriminalität in Düsseldorf

Vor Betrügern, die Geschäfte an der Haustüre abschließen wollen, wird zurzeit verstärkt gewarnt. Foto: Busch Franz-Heinrich/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Düsseldorf Die Betrüger sind zurzeit wieder vermehrt unterwegs, wie Bürger melden.

Düsseldorf (RP) Der Stadtentwässerungsbetrieb warnt aus aktuellem Anlass vor unseriösen Firmen, die eine „Kanalinspektion“ des Anschlusskanals - angeblich im Auftrag der Stadt - an der Haustür verkaufen wollen. Betroffene haben die Mitarbeiterenden im Stadtentwässerungsbetrieb darauf aufmerksam gemacht, dass aktuell wieder vermehrt per Haustürgeschäft solche unseriöse Angebote gemacht werden. Der Stadtentwässerungsbetrieb betont aber ausdrücklich, dass die Stadt keine Firmen beauftragt hat, solche Untersuchungen auszuführen. Im Zweifelsfall sollten sich Menschen, die an der Haustür angesprochen werden, durch einen Anruf beim Stadtentwässerungsbetrieb vergewissern, ob dort gemachte Angaben korrekt sind. Die Mitarbeiterenden helfen gerne unter der Rufnummer 8922722 weiter.