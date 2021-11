Düsseldorf-Unterrath : Motorrad kollidiert mit Bagger - Zweiradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer in Düsseldorf-Unterrath, als er mit einem Bagger zusammengestoßen ist. Der 61 Jahre alte Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Unterrath schwer verletzt worden, nachdem er mit einem Bagger kollidiert ist. Der Zweiradfahrer kam in ein Krankenhaus.

Laut Polizei fuhr ein 31 Jahre alter Mann aus Kamp-Lintfort am frühen Donnerstagnachmittag mit seinem Bagger (Radlader) die Flughafenstraße entlang. Er beabsichtigte, von dort nach links in eine Baustellenabfahrt abzubiegen und bemerkte dabei einen Motorradfahrer zu spät, der links an ihm vorbeifahren wollte.