Düsseldorf-Holthausen : Polizei stellt kiloweise Drogen, Waffen und Bargeld sicher

Düsseldorf Unter anderem 29 Kilogramm Amphetamin, 13.000 Euro Bargeld, 450 LSD-Trips und 1,2 Kilogramm Ecstasy-Tabletten konnten Beamte des Düsseldorfer Rauschgiftkommissariats in einer Wohnung in Holthausen sicherstellen. Ein Mann wurde festgenommen.

Mehrere Kilogramm Drogen, darunter Ecstasy, LSD und Cannabis , haben Spezialisten des Rauschgiftkommissariats der Düsseldorfer Polizei am Dienstag sicherstellen, ein 36-jähriger Mann wurde festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen unter Mitführung von Waffen betrieben zu haben.

Umfangreiche Stoffe zur Amphetaminkonfektionierung wurden in der Wohnung in Holthausen sichergestellt. Weitere Beweismittel, Drogen und Bargeld wurden beschlagnahmt.

Am Dienstag schlugen die Beamten dann zu und ließen zunächst den Beschuldigten und anschließend die Drogenwohnung an der Kölner Landstraße auffliegen. Der Tatverdächtige führte bei seiner Festnahme 13.000 Euro mit sich.

Zugriffsbereit lagen in der Wohnung, in der Nähe der Betäubungsmittel, eine Machete und zwei Schreckschusspistolen. Der Beschuldigte wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.