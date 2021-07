Stadtentwicklung in Düsseldorf : Die Metro plant in Flingern ein grünes Zukunftsviertel

So sieht der Siegerentwurf für den Metro-Campus aus. Das Areal liegt neben der Grafenberger Allee an der Schlüterstraße/Walter-Eucken-Straße. Foto: ACME, London mit Stadt Land Fluss, Berlin mit Kieran Fraser Landscape Design, Wien

Düsseldorf Der Düsseldorfer Konzern will mit 2000 Mitarbeitern in Flingern bleiben, aber den eigenen Großmarkt verlegen. Stattdessen könnten dort mehr als 1000 Wohnungen in einem urbanen Quartier entstehen.