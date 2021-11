Zum 85. Geburtstag : Glückwunsch aus Düsseldorf, Uwe Seeler!

Hamurg/Düsseldorf Eine der größten Legenden des deutschen Fußballs wird am 5. November 85 Jahre alt: Alles Gute, Uns Uwe! Natürlich ist Seeler immer Hamburger mit Leib und Seele gewesen, beliebt war und ist er jedoch überall. Was ihn mit Düsseldorf und der Fortuna verbindet.

In Hamburg knallen die Sektkorken – wobei Sekt oder gar Champagner nie die Flüssigkeiten waren, mit denen man Uwe Seeler als erstes in Verbindung gebracht hätte. Eine der größten Legenden, die der deutsche Fußball jemals hervorgebracht hat, feiert ihren 85. Geburtstag, doch „Uns Uwe“ ist stets bodenständig geblieben. Und wenn er als Sportsmann durch und durch sich denn überhaupt mal ein Gläschen Alkohol gegönnt hat, dann sicher lieber ein Bierchen als Schampus.

Der allerherzlichste Glückwunsch vom Rhein kommt aber auch, weil „Uns Uwe“ bei aller Hamburger Vergangenheit und Gegenwart auch einiges mit Düsseldorf und der Fortuna verbindet. Der vielleicht wichtigste Berührungspunkt: Am 9. September 1970 machte Seeler sein 72. und letztes Länderspiel, beim 3:1 gegen Ungarn in Nürnberg. Er wurde damit alleiniger Rekordnationalspieler und behielt diesen Ehrentitel einige Jahre. Der Mann, den er ablöste, war ein großer Fortune: Paul Janes, mit 71 Einsätzen für den DFB lange Zeit Rekord-Internationaler.

Nur drei seiner 72 Länderspiele absolvierte Seeler in Düsseldorf: 1956 gegen die Niederlande (1:2), 1960 gegen Irland (0:1) und 1961 gegen Dänemark, als er endlich auch hier einmal gewann und beim 5:1 drei Treffer erzielte.

Dafür spielte er etliche Male in Liga und Pokal mit seinem HSV gegen die Fortuna. Die Premiere gab es dabei am 6. Mai 1956, als er die Düsseldorfer mit den Hanseaten im Halbfinale des DFB-Pokals 2:1 bezwang – und natürlich einen Treffer erzielte. Zum letzten Mal traf „Uns Uwe“ fast 16 Jahre später auf die Fortuna, am 19. Februar 1972 beim 3:3 im Volksparkstadion. Müßig zu erwähnen, dass er zu diesem Torfestival zwei Treffer beisteuerte.