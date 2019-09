Haus der Universität : Großer Besucherandrang bei der Nacht der Wissenschaft

Düsseldorf Vom Klimawandel bis zur Knochenmarkspende

Klimawandel, Brandschutz, eine simulierte Gehirntumor-Operation oder Fragen zur gesunden Ernährung: Die Nacht der Wissenschaft im Haus der Universität und im Zelt auf dem Schadowplatz hatte viel zu bieten. Bereits am frühen Abend drängten sich die Besucher dicht an dicht auf den 900 Quadratmetern des Wissenschaftszeltes.

Lukas Arnold vom Forschungszentrum Jülich erforscht Brände. „Bei uns geht es um die Dynamik von Rauch“, so Arnold. „Wir machen Experimente, um zu sehen, was bei einem Brand in der Realität passiert.“ Dazu hat das Institut auch schon mal nachts in einem U-Bahnhof ein Feuer simuliert, mit einer Rauchmaschine die Gänge eingenebelt, um das Verhalten des Rauchs und die Temperaturverläufe zu untersuchen. Die Forschungsergebnisse sollen dann dazu dienen, den Brandschutz zu erhöhen.

Ein großes Thema bei der Nacht der Wissenschaft war auch Gesundheit. So konnten die Besucher an einer Wassermelone den operativen Eingriff am menschlichen Gehirn simulieren, um so einen Tumor zu entfernen. Aber auch die Volkskrankheit Diabetes spielte eine wichtige Rolle. Dabei war auch das Wissen der Besucher gefordert. So mussten sie Fragen zu dem Zuckergehalt verschiedener Lebensmittel beantworten. Zum Beispiel, dass ein einziger 250-Gramm-Becher Fruchtjoghurt 11,5 Gramm Zucker enthält.