Luxushotel in Düsseldorf : Till Westheuser leitet das Hyatt House

Till Westheuser ist der neue Chef des Luxushotels Hyatt House mitten im Andreas Quartier (AQ). Er hat sein Fach in der Landeshauptstadt gelernt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Seit Mitte Juli verantwortet Till Westheuser den Betrieb im Hyatt House in der Düsseldorfer Altstadt. Mit ihm wechselt ein erfahrener Hotelier aus dem Luxussegment in das Hyatt House Düsseldorf. In seiner Vita finden sich berufliche Stationen wie Hilton und Kempinski. „Diese Mischung bietet sonst in Düsseldorf keiner, und das hat mich extrem gereizt“, sagt er über die edle Altstadt-Herberge.

Für Till Westheuser ist es eine Rückkehr in die alte Heimat. Der neue Chef des Düsseldorfer Luxushotels Hyatt House mitten im Andreas Quartier (AQ) hat sein Fach in der Landeshauptstadt gelernt. Mit 16 Jahren machte er seine Ausbildung im Hilton in Golzheim, faltete Bettlaken und servierte Frühstück. In der Familie ist die Hotellerie Alltag, der junge Till war auch oft bei seinem Onkel und seiner Tante in Essen, die dort das Landhotel Mintrop betreiben.

Fast 20 Jahre später ist Westheuser nun General Manager eines der spannendsten Hotelprojekte in der Stadt. Das Fünf-Sterne-Haus an der Mühlenstraße, zwischen Kunstsammlung K20 und Altstadt perfekt gelegen, ist eine außergewöhnliche Mischung aus wuchtigem Grand Hotel in einem denkmalgeschützten Gebäude, künstlerisch feinsinnigem Boutique-Haus und einer Luxus-Herberge nach Boarding-Prinzip, mit voll ausgestatteter Küche in den großzügig gestalteten 102 Zimmern.