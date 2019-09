Innovationen in Schulen : So sieht das Lernen der Zukunft aus

Arbeiten mit dem Green Screen: Kimberley Salomon (am Bildrand) holt (v.l.) Nikola Stankovic, Nikson Ferizi, Sharon Robertson und Lehrerin Biljana Schillies via iPad auf die Rheinkirmes. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Wie Tablet und Co. die Schulen verändern, wurde am Freitag in der Messe gezeigt. Im Mittelpunkt standen neben Vorträgen und Diskussionen vor allem Projekte aus den Düsseldorfer Schulen.

Von Jörg Janssen

Heute steht Düsseldorf ganz im Zeichen der digitalen Bildung (siehe Info). Wie revolutionär das Thema die Lebenswirklichkeit junger Menschen verändert, wurde am Freitag im CCD Congress Center bei einer Kick-Off-Veranstaltung zum „Tag der Bildung“ deutlich. Eingeladen zu der „Apple Solution Expert Education“-Veranstaltung hatte das IT-Systemhaus Bechtle. Schulleiter, Lehrer, Bildungsexperten und kommunale Entscheidungsträger, darunter Oberbürgermeister Thomas Geisel, waren gekommen. Doch die eigentlichen Stars an diesem Tag waren die Schüler, die Pädagogen und Fachleuten zeigten, wie sie mobile Endgeräte im Alltag einsetzen.

Am gemeinsamen Stand der Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Hauptschule und der katholischen Grundschule am Rather Kreuzweg steht Kimberly Salomon. Auf ihrem iPad hat die 14-Jährige zahlreiche Apps. Die helfen ihr Präsentationen für den Unterricht vorzubereiten. Aktuell beschäftigt sie sich mit der SPD. Nicht mit deren Krise, sondern mit der Entstehung der Partei und ihrer Rolle in der deutschen Geschichte. „Das machen wir in Politik“, sagt sie. Und was mag sie am Tablett? „Man kommt schnell an Informationen und man kann keine Blätter mit wichtigen Notizen verlieren.“ Der „Campus Rath“, wie die beiden Schulen auch genannt werden, gilt als Vorreiter bei der Ausstattung mit Tablets. 2012 gab es in der Hauptschule die erste iPad-Klasse. Inzwischen freut sich die „Apple Distinguished School“ über eine Eins-zu-Eins-Ausstattung – hier hat jeder Schüler ein mobiles Endgerät. Vom Sinn einer solchen Ausstattung ist Lehrerin Biljana Schillies überzeugt. „Das dient der Berufsvorbereitung. „Wer später Kfz-Mechatroniker werden will, muss professionell mit einem Tablet umgehen können.“ Und wie reagiert die Pädagogin, wenn ihre Schüler das Gerät nutzen, um die coolsten Schmink-Tipps oder den neuesten Song von Mega-Star Billie Eilish aufzurufen? „Wir haben hier eine Art Master-Tablet und sagen dann: ,Hallo iPad Nummer drei, bitte zurück zur Sache’“, sagt Schillies.

Info Das Programm am Tag der Bildung Angebote Beim heutigen Tag der Bildung können Interessierte mehr als 80 Veranstaltungen besuchen. Die meisten Angebote gibt es rund um Marktplatz. Zu den Höhepunkten zählt eine Diskussionsveranstaltung ab 15.30 Uhr im Rathaus, an der auch You Tuber Rezo teilnimmt. Netz Mehr unter www.duesseldorf.de/bildungsbuero/tag-der-bildung/ bildungsparcours.html

Ein paar Meter weiter warnt Grundschulleiter Michael Cordes davor, ein iPad einzusetzen, weil die „Digital Natives“ nur noch so für die Schule zu motivieren seien. „Klar ist das am Anfang cool, aber irgendwann liegen die Geräte auch einfach in der Ecke“, sagt der Vater zweier Kinder. Seinen Schülern bringt er bei, mit Hilfe der Tablets kleine, flugfähige Roboter zu programmieren. „Damit die Dinger nicht an die Decke knallen, muss man sein Vorgehen genau planen, eine professionelle Fehlerkontrolle einführen, Geduld haben und Anleitungen konzentriert und bis zum Ende lesen“, benennt er die aus seiner Sicht entscheidenden Vorteile bei dieser Art des Lernens.