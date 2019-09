Musik in Düsseldorf : Familie Strnad sorgt für den guten Ton

Carola, Annika und Fabian (v.l.) mit ihren Instrumenten Querflöte, Geige und Cello. Foto: Endermann, Andreas (end)

Flöten, Streichinstrumente und ein Klavier: Alle Mitglieder der Familie Strnad spielen mindestens ein Musikinstrument. Die Kinder üben täglich.

Sie ist alt, richtig alt. So um die 230 Jahre. Und sie ist im Besitz der fünfköpfigen Familie Strnad. Jetzt gehört sie Annika, der ältesten Tochter. Die 13-Jährige hat sie vor rund zwei Jahren bekommen, zum elften Geburtstag. Eine Geige aus traditionsreicher Werkstatt in Mittenwald. So einige werden darauf gespielt haben in den vergangenen Jahrhunderten. Nun nimmt Annika sie täglich in die Hand, übt zwei bis drei Stunden, wenn Schule ist, etwas weniger, in den Ferien mehr. Stets im Schlafzimmer der Eltern, sagt sie, weil dort die Akustik am besten sei und der Rest des Hauses nicht so viel davon mitbekomme.

Musikalisch sind sie alle bei den Strnads. Der Familienname stammt aus dem Tschechischen und bedeutet übersetzt Goldammer, erläutert Mutter Rebecca (48). Die Juristin spielt selbst Geige und Blockflöte. Ihr Mann Gero (49), Architekt, setzt sich zuweilen ans Klavier, das im Wohnzimmer steht. Die Mittlere, die elfjährige Carola, spielt Querflöte. Auch gerne. Aber nicht so oft, wie ihre ältere Schwester zur Geige greift. Doch auf eine halbe Stunde Üben kommt auch sie täglich. Ihre wirkliche Leidenschaft ist eigentlich eine andere: die Sportakrobatik. „Carola kann nicht ohne Sport und Bewegung“, sagt die Mutter.

Info Jedes fünfte Kind spielt ein Instrument Jugendliche Laut dem Deutschen Musikinformationszentrum Bonn spielen rund 13,5 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren regelmäßig in der Freizeit ein Musikinstrument. Kinder In der Altersgruppe der 6- bis 13-Jährigen sind es hingegen insgesamt noch 21 Prozent, die täglich oder mehrmals in der Woche ein Instrument spielen oder im Chor singen.

Sport ist auch wichtig im Leben des Jüngsten in der Familie. Der neunjährige Fabian spielt Fußball im Verein, beim SV Wersten. Zweimal in der Woche ist Training, samstags oft ein Spiel. Aber auch er spielt ein Instrument: das Cello. Und das mit mindestens der gleichen Hingabe, mit der er gegen den Ball tritt. Bereits zweimal hat er mit Erfolg am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen und spielt im kleinen Streichorchester der Clara-Schumann-Musikschule. Noch hat er ein sogenanntes halbes Cello, das seiner Körpergröße entspricht. Wenn Kinder ein Instrument erlernen, tun sie dies häufig auf verkleinerten Ausgaben. Beim Klavier geht das selbstverständlich nicht. Aber bei Streichinstrumenten wie eben Cello und Geige. Annikas lernte zuerst auf einer 1/16-Geige, die auf den Kinderarm passt. Ihre heutige Violine ist natürlich eine „ganze“, gefertigt im Jahr 1790.

Als Vierjährige legt Annika sich die Geige zum ersten Mal an den Hals, setzt den Bogen an. Und es erklingt ein Ton, ein klarer Geigenton, kein kratzendes Geräusch, das in den Ohren wehtut. Nein, Annika spielt nahezu von Beginn an „sauber“, sagt Rebecca Strnad. Schnell wird damals klar: Annika hat Talent. Sie wird gefördert, geht fortan – wie Carola und Fabian auch – regelmäßig zur Clara-Schumann-Musikschule. Ihre damalige Lehrerin unterrichtet sie heute noch, auch wenn sie mittlerweile in den Ruhestand gegangen ist. Annika sucht sie weiterhin wöchentlich auf, wenn Konzerte und Auftritte anstehen öfters. Schließlich ist die 13-Jährige Mitglied im U16-Orchester der Tonhalle. Annika hat es schon weit gebracht – bis zum Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“. Wohin das Geigenspielen sie in Zukunft führen wird, ist noch völlig offen. Lust und Ehrgeiz hat sie jedenfalls weiterhin, auch wenn sie nach dem Üben zur Entspannung Popmusik hört, am liebsten etwas von Taylor Swift, „aber nur die älteren Sachen“. Ansonsten macht es ihr einfach Spaß. „Das sollte und muss es auch“, sagt Mutter Rebecca, „sonst kann man nicht so lange dabeibleiben.“

Für Rebecca und Gero Strnad war immer klar: Kindern sollte man ein Instrument an die Hand geben, wenn sie es annehmen, wenn sie es wollen. Alle wollten. Dass die Kinder nicht dasselbe Instrument spielen, ist kein Zufall, sondern so von den Eltern gesteuert. Mutter Rebecca erläutert den Grund: „Wir wollten nicht, dass unter den Kindern ein Wettbewerb entsteht, wer besser ist.“ Aber das musikalische Interesse sollte schon gefördert werden. Deshalb besuchen Annika und Carola das Humboldt-Gymnasium, das als einen seiner Schwerpunkte die musikalische Erziehung nennt. Auch Fabian soll nach der vierten Klasse dorthin wechseln.