Itter-Deich soll verstärkt werden : Deich an der Itter soll verstärkt werden

Deich an der Itter soll verstärkt werden

Benrath Die Pläne für das Bauprojekt liegen im Umweltamt der Stadt Düsseldorf aus.

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband plant eine Ertüchtigung des linken Rhein-Rückstaudeiches an der Itter in Benrath. Zum Schutz vor Hochwasser wird eine Spundwand zur Sicherung und Verstärkung des Deichs eingebaut, der auf diese Weise erhöht wird. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Benrath und Urdenbach, etwa 750 Meter oberhalb der Mündung der Itter in den Rhein, auf Höhe von Schloss Benrath im Norden und der Seniorenresidenz Haus Schlosspark im Südwesten.