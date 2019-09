Elternkolumne in Düsseldorf : Mama als Mood-Managerin

Elternkolumne in Düsseldorf

Eltern-Kolumne Im Alltag mit Kindern wird es oft hektisch. Das Ziel: gelassen bleiben, gerade wenn es mal nicht so läuft, wie es soll.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Beispiel dafür, dass man manche Schlagworte zwar liest und sich eine Meinung dazu bildet – aber wenn das Thema dann im eigenen Leben Raum einnimmt, wird es brisanter als gedacht. Mit vielen Müttern und Vätern teile ich die Erfahrung, ein Berufsleben mit dem Familienleben in Einklang zu bringen. Das gelingt an manchen Tagen besser, an anderen weniger gut. Äußere Bedingungen wie ein Platz bei einer Tagesmutter, einer Kita oder der offenen Ganztagsschule, flexible Arbeitszeiten und nicht zuletzt gesunde Kinder und Eltern müssen erstmal alle gegeben sein. Fehlt ein Element, nimmt dies dem Kartenhaus bereits die Statik. Wenn sich aber ein Tag dem Ende zuneigt und man das Gefühl hat, seinen Beruf seriös ausgefüllt und gleichzeitig zu Hause zufriedene Gesichter erlebt zu haben, ist das eine schöne Sache. Dann darf man sich auch mal auf die Schulter klopfen, das drohende Chaos wieder mal abgewendet zu haben.