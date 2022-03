Sauberkeit in Düsseldorf : Fortuna-Fans säubern das Rheinufer

Düsseldorf Rund 80 Vereinsmitglieder folgten der Einladung der Initiative Blockblocks Cleanup, um in Oberkassel die Rheinwiesen zwischen Theodor-Heuss- und Rheinkniebrücke von Unrat zu befreien.

Bis zu 30 mal im Jahr machen sich die freiwilligen Müllsammler von Blockblocks um Initiatorin und Geschäftsführerin Victoria Blocksdorf auf, um an den Gewässern in Düsseldorf achtlos liegen- oder fallengelassenen Unrat einzusammeln. Sie sind nicht nur am Rhein, sondern auch an der Düssel oder am Kittelbach unterwegs. „Am Sonntagmorgen gab es sogar schon wieder eine Aktion an der Düssel, einige der 25 ,Streber‘ sind dann am Nachmittag noch mal nach Oberkassel gekommen“, sagt Blocksdorf erfreut. Es geht ihr natürlich darum, dass gerade kleinteiliger Müll wie Zigarettenkippen oder Glasscherben nicht in den Rhein und somit in die Meere gelangen und sie verschmutzen. „Das Rheinufer sieht auf den ersten Blick wunderschön aus, diesen Kleinstmüll übersieht man da schnell, obwohl er genauso gefährlich ist wie großer“, erklärt Blocksdorf.