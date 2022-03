Fahrradmesse in Düsseldorf : Ein Exot auf der Cyclingworld

Thomas Schicker mit seinem Bike auf der Cyclingworld. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Meerbusch/Düsseldorf E-Bikes, Lastenräder, Zubehör - mehr als 310 Aussteller zeigten bei der Cyclingworld in Düsseldorf alles rund ums Rad. Zu den Besuchern gehörte auch Thomas Schicker mit einem selbstgebauten Gefährt.

Thomas Schicker alias „Cruiser Tom“ ist begeistert: „Für mich ist es wie ein großes Familienfest“, sagt er über die Cyclingworld, die am Wochenende im Areal Böhler stattfand. Nach zwei Jahren Pause konnte die Messe wieder stattfinden. „Die Aussteller sind alle top, die Organisation super und die Besucher gehören mit zur Familie. So eine Atmosphäre hat man auf keiner anderen Messe. Alles ist so unkompliziert“, sagt er.

Dabei war es gar nicht einfach, sich bei den mehr als 310 Ausstellern einen Überblick zu verschaffen. „Wenn man genau weiß, wonach man sucht, ist die Cyclingworld als Informationsveranstaltung klasse. Wenn man einfach nur mal schauen will, was es auf dem Fahradmarkt zurzeit so alles gibt, erliegt man schnell einer Reizüberflutung“, sagt beispielsweise Radsportfan Michael.

Die „Cruiserbude“ von „Cruiser Tom“ und seinem CAR NC (Coolheit Auf Rädern – Nicht Club) gehört nicht zu dem, was ihn interessiert – zu langsam, sagt der und lacht. „Beim letzten Cruise, bei dem 64 Leute von Benrather Schloss bis zum Fortuna-Büdchen gefahren sind, waren wir so zwischen 16 und 20 km/h schnell“, sagt Schicker. „Es geht bei uns um Entspannung und Spaß, nicht um Geschwindigkeit.“

So ist es für den ausgewiesenen Langsamfahrer mit seinem Eigenbau-Fahrrad das Größte, einsam in der Natur in den Sonnenuntergang zu fahren. „Da kann ich komplett abschalten“, sagt Schicker. „Dann ist der ganze Mist, der aktuell auf unserem Globus passiert, für kurze Zeit nicht mehr Teil meiner Welt.“ Als er allerdings in 18 Minuten von seiner Cruiserbude in Oberkassel zum Areal Böhler geradelt ist, muss er phasenweise schneller als langsam unterwegs gewesen sein.

In seinem „Fahrrad“ stecken gut 320 Arbeitsstunden und 8200 Euro Materialkosten. „Mein Bike war mal ein gerades Rohr und eine Blechtafel“, sagt Schicker augenzwinkernd. „Jetzt hat es E-Motor-Unterstützung mit einer 14-Gang-Getriebenabe, elektrische Schaltung, Vier-Kolbenbremse und einen Anhänger für alle Sachen, die man so braucht.“ Und ein verstecktes Tütenfach hat es auch. Darin steckt die Plastiktüte, die bei Regen über den mit dem CAR-NC-Logo verzierten Ledersattel gezogen wird.

Schicker war diesmal nur zum „Zeigen“ auf der Cyclingworld. „Das Rad ist zu 100 Prozent auf meine Körpermaße und meine Passion ausgelegt. Ein anderer wird nicht allzu viel damit anfangen können“, sagt er. In Ausnahmefällen würde er aber auch für andere aus einem Rohr und Blech ein Unikat zusammenbauen.