His-Törchen – die etwas andere Gegnervorschau : „Lumpi“ und das Last-Minute-Glück gegen den HSV

Foto: dpa/Roland Weihrauch 38 Bilder Das große Trainerbattle Fortuna gegen HSV

Serie Düsseldorf Fortuna gegen den HSV – das ist pure deutsche Fußballgeschichte. Ein Spiel der jüngeren Historie ragt dabei besonders heraus – an dieses wollen wir in unserer „His-Törchen“-Serie gern erinnern. Und natürlich an eine bemerkenswerte Statistik, die Fortuna hoffen lässt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Götz

Was war das bitteschön in der vergangenen Woche in Paderborn? Das Coronavirus hatte die Fortuna dazu gewungen, mit dem letzten Aufgebot anzutreten. Die zusammengewürfelte Truppe wuchs über sich hinaus und wurde erst in der Nachspielzeit um den Hauptgewinn gebracht. Der Samstag-Gegner Hamburger SV (13.30 Uhr) konnte die Glanzleistung der Düsseldorfer auf dem heimischen Sofa bestaunen – das Virus hatte auch an der Elbe zugeschlagen, doch im Gegensatz zur Fortuna brachten die Hanseaten ihren Antrag auf Spielverlegung durch.

Fluch oder eine unverhoffte Verschnaufpause? Fakt ist, dass der HSV auf dem besten Weg in seine alljährliche (Zweitliga-) Frühjahrsmüdigkeit ist. Seitdem die Allzeit-Bundesliga-Uhr in der Hansestadt ihr letztes Stündchen geschlagen hat, spielten die Hamburger stets eine erfolgreiche Runde, bis die ersten Sonnenstrahlen den Winter vertrieben.

Seit nunmehr drei Partien sist der HSV sieglos sind und entführte in dieser Zeit lediglich einen Punkt aus Sandhausen. Noch ist natürlich nichts verloren, aber dem HSV-Kutter droht bei einer weiteren Niederlage in Düsseldorf gehörig Schlagseite.

Das Hinspiel Das Top-Spiel des 10. Spieltages lockte 38.954 Zuschauer in den Hamburger Volkspark – darunter auch eine staatliche Zahl reisewilliger Rot-Weißer.

Fortuna war gleich hellwach und setzte die ersten Highlights vor dem Hamburger Tor, getroffen hat dann allerdings der HSV. Ein Nickerchen von Dragos Nedelcu nutzte Robert Glatzel eiskalt zum 1:0 (19.). Gerade einmal sechs Minuten später kassierten die Gäste den nächsten Nackenschlag. Edgar Prib säbelte vollkommen unnötig Gegenspieler Tim Leibold an der Mittellinie weg und sah auf Anraten des VAR die Rote Karte. Mit Ach und Krach retteten sich die Düsseldorfer zum Pausentee.

Im zweiten Abschnitt kämpfte das Team dann allerdings um jeden Grashalm. Der Lohn war der Ausgleich durch Robert Bodzenik, keine sechzig Sekunden nach seiner Einwechslung (61.). Das 1:1 war gleichzeitig auch das Endresultat.

Die Heimbilanz Rheinstadion, 31. Mai 1997. Die bereits abgestiegene Fortuna empfing den HSV zum letzten Saisonspiel in der 1. Bundesliga. Die Partie endete, wie bereits acht weitere Bundesliga-Partien der beiden Altmeister in Düsseldorf, unentschieden (1:1). Fortuna leitete mit diesem Abstieg eine Talfahrt sondergleichen ein und beendete damit sogleich die lange Bundesliga-Geschichte der Stockumer Betonschlüssel...

Fast genau 25 Jahre später treffen die beiden Teams zum zweiten Mal in der 2. Bundesliga aufeinander. Natürlich endete der erste Vergleich im Januar 2021 mit einem Unentschieden (0:0), coronabedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

In 23 gemeinsamen Erstliga-Jahren gelang es den Norddeutschen lediglich viermal, am Rhein zu gewinnen. Auffällig, dass die Siege der Hanseaten fast ausschließlich in ihre Bundesliga-Glanzzeiten fielen. Sowohl 1980/81 als auch 1983/84 sicherte sich der HSV den Auswärtssieg mit 3:2 . Auch 1978/79 hielt sich die Raute schadlos (2:0), und am 7. September 1982 gelang es dem HSV sogar, die Flingerner nach Strich und Faden zu vermöbeln (6:0). Es blieben aber noch zehn Bundesliga-Partien, in denen Fortuna mit insgesamt 23:7 Toren triumphierte.

Spiel der Spiele Fußball ist ein Wettkampfsport. Und ein Wettkampf lässt Gewinner und Verlierer zurück. Aber stimmt diese Behauptung wirklich? Denn unserer heutiges Spiel der Spiele führt uns zurück ins Jahr 2009.

Foto: Frederic Scheidemann 62 Bilder Fortunas Rekordschützen in der Zweiten Liga

Fortuna war frisch, nach eine Odyssee durch die Niederungen des Fußballs, zurück in der 2. Bundesliga. Doch bevor die Kugel erstmals wieder um Punkte rollte, stand die 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Hamburger SV auf dem Programm. 35.400 Zuschauer in der Arena brannten regelrecht auf das Comeback ihrer Fortuna. Nach vier gespielten Minuten die kalte Dusche – 0:1 durch Mladen Petric. Doch die Rot-Weißen zeigten sich alles andere als beeindruckt. Oliver Fink (11.) und ein Eigentor von Jerome Boateng (16.) ließen die Hoffnung auf eine faustdicke Überraschung aufkeimen.

Fortuna fightete, der HSV spielte. Die 54. Spielminute brachte dem Pokalkrimi das gerechte 2:2 durch Piotr Trochowski, das auch nach 90 Minuten bestand hatte – Verlängerung.

Die Verlängerung schrieb ihre eigene Dramaturgie, die den Zuschauern bis heute im Gedächtnis geblieben sein dürfte. Zunächst schien das Schicksal seine Lauf zu nehmen, als erneut Trochowski, diesmal per Elfmeter, den HSV vermeintlich auf die Siegerstraße brachte. Angetrieben von einem großartigen Publikum ging Fortuna weit über die Schmerzgrenze hinaus. Als Schiedsrichter Babak Rafati (Hannover) bereits zum Schlusspfiff ansetzte, tankte sich Fortunas Sinnbild für die Schmerzgrenze, „Lumpi“ Lambertz, durch und löste mit seinem Ausgleichstreffer zum 3:3 pure Ekstase auf den Rängen aus – in letzter Sekunde erreichte Fortuna das Elfmeterschießen.

In guter Fortuna-Elfmeter-Tradition schieden die Rot-Weißen letztlich mit 1:4. Jeder der es mit der Mannschaft von Norbert Meier hielt, war sichtlich geknickt, aber auch stolz wie Oskar. Und so gab es nicht wirklich einen Verlierer, denn die Fans wussten, dass mit ihrem Verein wieder zu rechnen war.

Foto: RP/Wolff/Christof Wolff 78 Bilder Hier feiern die Fortuna-Fans ihre Helden von Paderborn

Was Hoffnung macht Daniel Thioune und sein Trainerstab haben die Spielfreude geweckt, der Mannschaft ein passendes System verpasst und die Blicke wieder fokussiert. Bedurfte es noch eines Beweises, dass der Schalter umgelegt ist, so hat ihn Fortuna vor eine Woche in Paderborn erbracht.