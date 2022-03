Vor Partie gegen Fortuna : Polizei stoppt HSV-Fans nach schweren Ausschreitungen

Düsseldorf Im Vorfeld der Zweitliga-Partie von Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger SV ist es zu massiven Beschädigungen eines Regionalzugs und mehreren Straftaten von HSV-Anhängern gekommen. Auch Ordnungskräfte sollen attackiert worden sein – berichtet die Polizei.

Die Fans dürfen nach dem Wegfall vieler Corona-Beschränkungen wieder in die Stadien – einige Anhänger kommen mit den Freiheiten offenbar noch nicht wieder so gut zurecht. Im Vorfeld der Zweitliga-Partie von Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger SV ist es zu massiven Beschädigungen eines Regionalzugs und mehreren Straftaten von HSV-Anhängern gekommen.

Wie die Polizei am späten Samstagabend mitteilte, randalierten am Mittag etwa 150 mitgereiste Fußballfans aus Hamburg im RE2 nach Düsseldorf - unter anderem sollen sie im Zug Graffitis gesprüht, uriniert und Körperverletzungsdelikte begangen haben.

Laut Polizei wurden die HSV-Anhänger für 15 Minuten in dem Zug isoliert. Schließlich konnten die Reisenden einen auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig einfahrenden Zug zur Weiterreise in Richtung Düsseldorf nutzen.

Dass der HSV nach der Corona-Zwangspause durch den späten Ausgleich von Robert Glatzel in der Nachspielzeit überhaupt noch einen Punkt mitnahm, war die beste Nachricht des Tages für die Hamburger. Ihnen droht eine fünfte Saison in Serie in der 2. Liga. „Das wir mit so einer Leistung noch einen Punkt mitnehmen, ist glücklich“, bekannte Glatzel. Bereits neun Punkte - bei einem weniger absolvierten Spiel – beträgt der Abstand auf die Aufstiegsplätze.