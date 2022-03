Stadtweite Müllsammelaktion : Premiere für Krefelder „Cleanup-Day“

Die Organisatoren des Cleanup-Days Claire Neidhardt, Andreas Hoster und Sabine Lauxen. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Am Samstag, 2. April, startet die erste stadtweite Müllsammelaktion. Sie soll für ein sauberes Stadtbild sorgen und die Kommunikation zwischen den Bürgern verbessern. Künftig soll die Veranstaltung einmal jährlich stattfinden.

Die Stadt Krefeld startet ein neues Projekt, mit dem die Sauberkeit in der Stadt verbessert werden soll. Für Samstag, 2. April, organisieren die Stadt, das Stadtmarketing und der federführende Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) den „1. Krefelder Cleanup-Day“. Es soll, wie der Name andeutet, die erste Ausgabe einer zukünftig festen Einrichtung sein. „Wir stellen fest, dass Sauberkeit bei fast jedem Projekt, das wir angehen, eine zentrale Forderung ist. Dreck und Müll auf den Straßen sorgen dafür, dass Menschen sich weniger wohl fühlen“, sagt die Beigeordnete Sabine Lauxen. Darum entschieden die Verantwortlichen nun, das Format, das in anderen Städten bereits erfolgreich läuft, auf Krefeld zu übertragen.

Wer dabei sein möchte, der kann sich bis zum 27. März online registrieren. Registrierte Teilnehmer geben an, wo sie den gesammelten Müll zur Abholung bereitstellen wollen und bekommen Materialien wie Handschuhe und Müllbeutel zugeschickt. „Der Anmeldeschluss ist so früh, damit wir das auch organisatorisch noch leisten können“, erläutert KBK-Vorstand Andreas Horster. Ähnlich sieht die Zeitplanung am Tag selbst aus: „Die Sammelaktion läuft von 10 bis 13 Uhr. Danach fahren dann unsere Wagen rum und holen den gesammelten Müll ab.“ Die Idee, die Bürger in die Reinigung einzubinden, ist nicht neu. Bereits zuvor gab es Formate wie Rhine Cleanup, Zigarettensammlung zur Rhine Side oder Frühjahrsputze in Stadtteilen.

Info Anmeldung online – Stadt hofft auf Fotos Anmeldung Die Anmeldung zum Cleanup-Day soll bis zum 27. März über die Seite des Kommunalbetriebs (www.krefeld.de/kbk) erfolgen. Hier ist direkt auf der Startseite der entsprechende Link eingestellt. Wer sich nicht registriert, kann natürlich auch teilnehmen, bekommt aber keine Materialien gestellt. Fotos Im Nachgang hofft die Stadt auf die Zusendung von Vorher-Nachher-Fotos oder Bilder von Gruppen bei der Arbeit an cleanupday@krefeld.de. Die Bilder sollen auf die Homepage der Stadt gestellt oder über Social Media verbreitet werden.

„Diese tollen Initiativen wollen wir auch nicht ersetzen oder ihnen Konkurrenz machen – im Gegenteil. Wir wollen sie ergänzen“, erläutert Horster. Der Gedanke ist, einen guten Startpunkt zu erreichen, an dem die Stadt einmal möglichst sauber ist. Verbunden ist damit die Hoffnung, dass die Bürger dann eher sensibilisiert sind, keinen Müll wegzuwerfen. „Unsere eigenen Reinigungskommandos stellen fest: Es sind oft kleine Dinge. Hier ein Becher, dort eine Zigarettenkippe oder da ein altes Taschentuch. Das Problem ist, dass sich viele dieser Dinge gar nicht mehr zersetzen, sondern nur immer kleiner zerrieben und so zu Mikroplastik werden“, erläutert Horster. Das gelte auch für das erwähnte Taschentuch. „Der Gedanke, dass das in wenigen Wochen verrottet, ist falsch. Damit Taschentücher in der Waschmaschine nicht zerfallen, haben sie heute enorm viele Zusätze. Moderne Einweg-Taschentücher verrotten fast gar nicht mehr“, erläutert er.

Mit im Boot sind für den Cleanup-Day auch die verschiedenen Einzelhandelsverbände wie die Werbegemeinschaft. „Wir kooperieren mit den entsprechenden Gruppen in Stadtmitte, Fischeln, Hüls und Uerdingen. Parallel läuft bereits ab dem 21. März die Aktion Stadtfein. Dabei wollen wir, gemeinsam mit den Einzelhändlern, als Stadt aktiv werden. Beispielsweise sollen die Verweil-Inseln in der Innenstadt gereinigt werden. An die Ladeninhaber ging die Bitte raus, die ersten Meter vor dem Geschäft in diesem Zeitraum zu reinigen. Dafür gibt es eine Checkliste, die auch Dinge wie Fassade, Leuchtreklame oder eben den Gehsteig enthält“, sagt die Leiterin des Stadtmarketings, Claire Neidhardt.

Mit dem Projekt soll nicht nur ein sauberer Ist-Zustand erreicht werden, der dazu animiert, nicht direkt wieder alles zu vermüllen. Lauxen sieht auch eine soziale Komponente. „Das gemeinsame Aufräumen des Stadtteils, des Lieblingsparks oder der Straße ist auch ein Gemeinschaftsevent. In anderen Städten treffen sich die Menschen danach noch und gehen ein Bier oder einen Kaffee trinken“, sagt sie.