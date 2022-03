1:1 gegen den Hamburger SV : Bodzek-Tor bei Comeback reicht nicht zum Sieg

Düsseldorf Daniel Thioune bleibt als Cheftrainer von Fortuna weiter ungeschlagen. Gegen den Hamburger SV trennten sich die Rheinländer mit 1:1. Das Tor der Gastgeber erzielte ausgerechnet Kapitän Adam Bodzek bei seiner Rückkehr ins Team nach monatelanger Verletzungspause.

An diesem Mittag n der Arena im Stadtteil Stockum ist vieles anders gewesen, als man es in diesen Corona-Zeiten lange gewohnt war. Die Zuschauer sind in großen Massen zurückgekehrt. 31.353 Fans – darunter auch Ultra-Gruppierungen beider Lager machten mächtig Dampf. Auf dem Feld lieferten einige Fortuna-Profis auch Leistungen ab, mit denen man so nicht rechnete. Edgar Prib konnte sich besonders auszeichnen, aber auch Florian Hartherz, sonst nicht Sinnbild für Sicherheit im Defensivverbund, machte einen starken Job.

Es war Spiel 1 nach der großen Corona-Welle bei Fortuna. Nachdem sich eine Rumpftruppe in Paderborn (1:1) zu einem Punkt kämpfte, konnte der ebenfalls an die Seitenlinie zurückgekehrte Daniel Thioune diesmal wieder auf einige Stammkräfte setzen. Rouwen Hennings hatte nicht rechtzeitig den Sprung in den Kader geschafft. Deshalb entschied sich der Cheftrainer auch dafür, nur auf eine klassische Spitze zu setzen.

Fortuna begann in einem 4-3-2-1 – Daniel Ginczek wurde in der Offensive immer wieder vom emsigen Emmanuel Iyoha unterstützt. Er leider lieferte auch in dieser Partie ab, was von ihm gewohnt ist: viel Einsatz, aber im Abschluss einfach nicht mit den Quaitäten gesegnet, die man auf diesem Niveau, auf dieser Position eigentlich braucht. Doch sein Einsatz im Sinne der Mannschaft wiegt einen Teil dieser Schwäche zumindest etwas auf.

Die Gastgeber kamen von Beginn an bissig in die Auseinandersetzung mit dem Hamburger SV. Jeder Zweikampf wurde angenommen, viele Räume zugemacht, um die Hanseaten erst gar nicht in gefährliche Bereiche kommen zu lassen. Ex-Trainer Christian Preußer muss sich so manches Mal verwundert vor dem TV die Augen reiben, warum es plötzlich möglich ist, dass konsequent hoch angelaufen wird und der Kontrahent ständig unter Druck steht.

Die HSV-Spieler waren dann auch zusehends davon genervt, dass ihnen immer jemand auf den Füßen gestanden ist. Bakery Jatta war zwischenzeitlich am Rande eines Platzverweises nach einem überharten Einstieg und anschließender Diskussion mit dem Unparteiischen Marco Fritz.

Zuvor hätte Prib fast dafür gesorgt, dass auf Seiten der Düsseldorfer deutlich mehr Ruhe ins Spiel gekommen wäre. Sein Freistoß (14.) schlenzte er an die Latte. Es war indes nicht die einzige Szene, in der der Routinier sich auszeichnen konnte. Entscheidend konnte sich kein Team in den Vordergrund spielen, auch weil Iyoha eine Chance aus der Rubrik 1000-Prozentig liegen ließ.

Im zweiten Durchgang war Düsseldorf weiter bemüht, doch gerade direkt nach dem Wiederanpfiff stand man über weite Phasen zu tief und ermöglichte dem HSV, sich mehr zu entfalten, als es aus Sicht der Gastgeber wünschenswert gewesen wäre. Im Schlussdrittel wurde Ex-Hamburg-Coach Thioune zu einem Wechsel gezwungen, der für Prib schmerzhaft war (im Zweikampf verletzt), dafür aber Kapitän Adam Bodzek sein umjubeltes Comeback feierte. Der Routinier war wegen eines komplizierten Rippenbruchs mehrere Monate ausgefallen.

Florian Kastenmeier hatte mit einem üblen Aussetzer sein Team in die Bredouille gebracht. Sein Pass in Richtung Jordy de Wijs ging komplett daneben, einzig die Hamburger stellten sich noch ungeschickter an und verweigerten sich der Einladung. Fortuna blieb viel zu passiv, schaffte er zu selten, für Entlastung zu sorgen.

Doch dann kam diese 85. Minute - der Ball landete vor Bodzek und der bugsierte den Ball zehn Minuten nach seiner Einwechslung ins Tor des Hamburger SV. In der Arena gab es kein Halten mehr. Eine Geschichte, die man sich besser hätte nicht ausdenken können. Und so sangen die Anhänger: „Wir sind die Fortuna – wir sind wieder da.“ Stimmt – aber zum Sieg sollte es nicht reichen. Die Gäste trafen wenige Sekunden vor dem Abpfiff doch noch zum Ausgleich.

Düsseldorf: Kastenmeier - Matthias Zimmermann, Andre Hoffmann, de Wijs, Hartherz - Tanaka, Prib (75. Bodzek) - Narey, Appelkamp (85. Bozenik), Iyoha (85. Peterson) - Ginczek (62. Lobinger). - Trainer: Thioune

Hamburg: Heuer Fernandes - Vagnoman (86. Wintzheimer), Vuskovic, Schonlau, Muheim (24. Kinsombi, 86. Rohr) - Reis - Heyer, Kittel - Jatta (56. Alidou), Glatzel, Chakvetadze (56. Gyamerah). - Trainer: Walter

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Tore: 1:0 Bodzek (85.), 1:1 Glatzel (90.+3)

Zuschauer: 31.353

Gelbe Karten: Prib (4), Bodzek (4) - Jatta (4)

Torschüsse: 17:13

Ecken: 6:4

Ballbesitz: 40:60 %