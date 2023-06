Nina Luig ist nun bei der KD Die Hyatt-Chefin zieht es aufs Wasser

Nach 20 „großartigen und unvergesslichen Jahren“ bei Hyatt, von denen sie zwölf Jahre an der Hafenspitze in Düsseldorf und acht Jahre in der Domstadt verbracht hat, war für Nina Luig die Zeit gekommen, ihre Reise in der Hotellerie zu beenden. Seit dem 1. Juni ist sie neue Geschäftsführerin der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH. Die 40-jährige Kölnerin, die in den vergangenen Jahren die Vize-Chefin im Düsseldorf Hyatt war, trat die Nachfolge von Achim Schloemer an. In ihre Verantwortung fallen die Bereiche Vertrieb, Operations, Marketing und Kommunikation. Zugleich wird sie Sprecherin der Geschäftsführung sein, wie die KD mitteilt. Sie war im Hyatt auch Director of Operations, kennt die touristische Umgebung in Köln, Düsseldorf und Bonn bestens und ist hervorragend vernetzt, wie es heißt. Mit der neuen Aufgabe bei der KD kehrt Luig ein wenig zu ihren Wurzeln zurück: Sie begann ihre Karriere im Hyatt Regency in Köln – auf der gegenüberliegenden Rheinseite ihres neuen Büros an der Frankenwerft. „Die KD ist ein Unternehmen mit einer beeindruckenden Tradition und Strahlkraft. Ich bin stolz darauf, die Chance zu haben, gemeinsam mit dem Team einzigartige Erlebnisse auf dem Wasser zu schaffen und die Zukunft der KD verantwortlich zu gestalten“, sagt Luig.