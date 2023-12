Nach Erlaubnis aus Rom Düsseldorfer Stadtdechant begrüßt Segnung homosexueller Paare

Der Vatikan hatte am Montag bekannt gegeben, dass es nunmehr die „Möglichkeit der Segnung von Paaren in irregulären Situationen und von gleichgeschlechtlichen Paaren" gebe. Homosexuelle Partnerschaften sollen aber nicht mit einer herkömmlichen Ehe gleichgestellt werden, was bereits vielfach Kritik hervorrief. Auch kirchliche Hochzeiten zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau sind weiterhin nicht erlaubt. Die Segnung darf auch nicht im Rahmen eines Gottesdienstes stattfinden.