Fairer Kaffee in Düsseldorf Kaffee-Import für Düsseldorfer Verein nach Crowdfunding gesichert

Die Idee des im Jahr 2000 gegründeten Vereins ist es, durch faire Preise für Rohkaffee dazu beizutragen, dass die kaffeeerzeugenden Landarbeiter ein menschenwürdiges Leben führen können. Der Verein handelt mit den Maya-Kooperativen Adiba Buenos Aires am Vulkan Tajumulco und Adenisa am Atitlánsee. Der Verein selbst verzichtet dabei auf eine Ausschüttung von Gewinnen. Stattdessen werden diese genutzt, um Projekte in Guatemala zu fördern.