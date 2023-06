30 Grad am Wochenende vorhergesagt Wo Düsseldorfer Abkühlung finden

Düsseldorf · Am Wochenende kratzen die Temperaturen auch in Düsseldorf erstmals in diesem Jahr an der 30-Grad-Marke. Da ist Abkühlung dringend geraten. Wir zeigen die Schwimmbecken der Stadt.

07.06.2023, 11:22 Uhr

Am Nordstrand des Unterbacher Sees lassen sich die warmen Tage genießen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Von Julia Brabeck und Marie Bockholt

Mehr als 230.000 Besucher kamen im vergangenen Jahr allein in die städtischen Freibäder. In diesem Sommer ist mit der frisch sanierten Anlage in Benrath sogar ein Freibad mehr geöffnet. Viele Düsseldorfer dürften in den kommenden Tagen wieder eine Abkühlung im Wasser suchen, denn der Deutsche Wetterdienst meldet für das Wochenende Temperaturen von um die 30 Grad.