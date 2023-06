Düsseldorf-Carlstadt Die Maxkirche hat nach zwei Jahren ihr Kreuz zurück

Konzentriert blickte Stadtdechant Frank Heidkamp in der Nacht zu Mittwoch am noch immer verhängten Gerüst an der Max-Kirche empor. Gedanklich vollzog er den Weg nach, den das vor etwas mehr als zwei Jahren in einer stürmischen Rettungsaktion geborgene Dach-Kreuz zurücklegen musste, um wieder an Ort und stelle fest installiert zu werden. Sturmtief „Klaus“ hatte das Kreuz gelockert, es drohte zu Boden zu stürzen.