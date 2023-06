Düsseldorfer Innenstadt Das Verkehrschaos ist schlimmer denn je

Anwohner stehen im Stau auf dem Heimweg, Opern-Besucher brauchen Stunden, um das Parkhaus zu verlassen, und Einsatzwagen von Polizei und Feuerwehr haben kaum Durchkommen. Das Verkehrschaos in der Düsseldorfer Innenstadt hat ein neues Hoch erreicht, insbesondere an Wochenenden, und eine schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht. Ist eine autofreie Innenstadt die einzige Lösung?