Rheinbahn in Düsseldorf Neues Vorgehen gegen Schwarzfahren als Straftat

Der Stadtrat unternimmt einen neuen Versuch, Schwarzfahren in Düsseldorf nicht mehr als Straftat zu verfolgen. In einem gemeinsamen Antrag für die Sitzung am 15. Juni fordern auf Initiative der Partei-Klima-Fraktion und der Linken auch SPD, Grüne und FDP den „Verzicht auf Strafverfolgung wegen der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne gültigen Fahrschein“.