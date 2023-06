Essen in Düsseldorf Sushi und Bowls werden in offener Küche zubereitet

Stattdessen eröffnete der Laden am 11. Mai, zwei Tage vor dem Japan-Tag, der nicht nur das Rheinufer, sondern auch die Altstadt füllte. Das habe direkt am Anfang für viel Betrieb gesorgt. An einem Tablet können Gäste an der Kasse zwischen vielen unterschiedlichen Sushi-Variatonen und Poke Bowls wählen. Die Bowls werden für 13 bis 16 Euro angeboten, Sushi gibt es auch günstiger. Beispielsweise sechs Maki für unter vier Euro, bei der 1+1 Aktion kosten 12 Stück nur 5,10 Euro, erklärt Anton Gaer. Auch große Party-Sets mit 61 Stück können bestellt werden, dazu gibt es eine Flasche Prosecco. Welche Sushi-Variatonen in diesen Sets geliefert werden, entscheiden die Mitarbeiter vor Ort. „Wir erstellen die Party-Sets und stellen individuell zusammen, was gut zueinander passt“, sagt Gaer. Viele Anwohner und Passanten in der Altstadt seien bereits auf das neue Restaurant aufmerksam geworden.