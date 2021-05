Kostenpflichtiger Inhalt: Tierische Attraktion in Düsseldorf : Entenküken am Hyatt-Hotel sind geschlüpft

Die Küken am Hyatt-Hotel sind geschlüpft und von der Enten-Hotline schon abgeholt worden. Foto: Nina Luig

Düsseldorf In der Corona-Krise gibt es auch bezaubernde Momente. In aller Ruhe konnte eine Ente in einem Blumenkübel am Hyatt-Hotel ihren Nachwuchs ausbrüten. Die Küken sind jetzt da und werden erst einmal aufgepäppelt.