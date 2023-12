Uniklinik Düsseldorf und andere Häuser besorgt „Alle umliegenden acht Kinderkliniken voll belegt“

Viele kleine Kinder leiden am RS-Virus, Schulkinder haben Influenza und selbst Corona kann ein Problem sein: Immer mehr junge Patienten müssen ins Krankenhaus, doch es wird immer schwerer, ein freies Bett zu finden. „Am Wochenende waren phasenweise alle umliegenden acht Kinderkliniken voll belegt. Eine Weiterverlegung, wenn die eigenen Ressourcen ausgeschöpft sind, ist in solchen Phasen in der Regel nicht möglich“, sagte der Sprecher der Uniklinik Düsseldorf (UKD). Die Ursache: „Wir erleben seit etwa vier Wochen eine starke Welle an RSV-Infektionen mit vielen Klinikeinweisungen. Aufgenommen werden vor allem junge Säuglinge mit drohender Atem-Erschöpfung. Die Fallzahlen sind tendenziell eher zunehmend“, so der Sprecher. Die Lage sei in der Kinderklinik also angespannt, dennoch habe man bisher alle Kinder versorgen können.