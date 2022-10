Vor der Oper in Düsseldorf : Mann bei Überfall mit Stichwaffe verletzt

Der Vorfall ereignete sich vor dem Haupteingang der Oper. Foto: Andeas Krebs

Düsseldorf Bei einem versuchten Raub direkt vor der Düsseldorfer Oper ist ein Mann mit einer Stichwaffe bedroht und verletzt worden. Der Täter konnte entkommen, die Polizei sucht Zeugen.

Direkt vor dem Haupteingang der Deutschen Oper am Rhein an der Heinrich-Heine-Allee ist ein Mann am Sonntagmorgen von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe bedroht und verletzt worden. Die Polizei Düsseldorf sucht Zeugen. Ein 33 Jahre alter Mann war dort um 6.35 Uhr von einem unbekannten Täter zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Der Räuber verletzte sein Opfer mit einer Stichwaffe und flüchtete ohne Beute.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der 33-jährige Düsseldorfer nach einem Altstadtbesuch auf dem Weg nach Hause, als er auf der Heinrich-Heine-Allee vor der Oper von dem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser forderte ihn mehrfach dazu auf, ihm Geld zu geben.

Als sich der 33-Jährige weigerte und versuchte wegzulaufen, wurde er von dem Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand attackiert und verletzt. Ohne Beute flüchtete der Angreifer schließlich zu Fuß in Richtung Königsallee. Der 33-jährige Düsseldorfer wurde in eine Klinik gebracht und befindet sich noch in stationärer Behandlung. Der Täter ist laut Zeugenbeschreibung etwa 20-25 Jahre alt, trug schwarze Kleidung und eine weiße Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an die Ermittler des Raubkommissariats KK 13 zu wenden.

Immer wieder kommt es im Bereich der Altstadt zu blutigen Gewalttaten, häufig sind dabei auch Messer im Spiel. Ende Juli hatte die Polizei eine Bilanz zu den Messerangriffen in dem Ausgehviertel gezogen: Demnach kam es im vergangenen Jahr zu 21 Fällen von Körperverletzungen und Totschlagsdelikten mit Messern allein in der Altstadt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es neun Messertaten. Zu Messern zählt die Polizei bei dieser Auswertung auch ähnliche Stichwaffen.

