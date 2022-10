Tuning-Kontrolle in Düsseldorf : Polizei zieht umgebauten Schulbus aus dem Verkehr

Tuning-Kontrolle in Düsseldorf

Diesen umgebauten Schulbus hat die Polizei am Samstag sichergestellt. Foto: Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Bei einer Tuning-Kontrolle an der Königsallee hat die Polizei am Samstag mehrere Fahrzeuge abgeschleppt, die eigentlich nicht auf der Straße hätten unterwegs sein dürfen – darunter ein Partybus.

Die Polizei hat bei einer Tuning-Kontrolle am Samstag einen besonderen Wagen von der Straße gezogen: einen ehemaligen US-amerikanischen Schulbus, der zum Partybus umgebaut worden ist. Jedoch entsprach er nicht den Sicherheitsanforderungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Inneren des Busses wurden die Seiten mit einer Theke und Bänken zugebaut, dadurch ist der Notausstieg am Heck nicht mehr nutzbar, heißt es.